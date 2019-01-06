Трамп подтвердил ликвидацию опасного террориста, устроившего атаку на эсминец

Президент США заявил, что теперь восстановлена справедливость "по отношению к героям, погибшим и раненым в трусливой атаке".

Президент США Дональд Трамп подтвердил информацию о ликвидации террориста "Аль-Каиды"* Джамаля аль-Бадауи, который организовал нападение на эсминец ВМС США USS Cole 19 лет назад.

— Мы только что ликвидировали лидера этой атаки Джамаля аль-Бадауи. Наша работа против "Аль-Каиды" продолжается. Мы никогда не прекратим борьбу против радикального исламистского терроризма, — написал Трамп в Twitter.

Он добавил, что таким образом восстановлена справедливость "по отношению к героям, погибшим и раненым в трусливой атаке на эсминец Cole".

Напомним, корабль был подорван в порту Адена в октябре 2000 года. Тогда погибли 17 американских моряков, еще около 40 получили ранения.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.