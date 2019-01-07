Взрыв в жилом доме в Мариуполе устроил пьяный сотрудник СБУ

Мужчина демонстрировал мастерство обращения с боеприпасами, однако что-то пошло не так.

Взрыв в жилом доме в Мариуполе, прогремевший вечером 5 января, устроил во время посиделок с приятелем пьяный сотрудник СБУ, когда пытался разобрать боевую гранату, передаёт ТСН.

В результате взрыва оба мужчины, находившиеся на кухне, погибли мгновенно, ещё четверо участников застолья не получили ранений, поскольку в этот момент находились в других комнатах.

Сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины "Умышленное убийство". Полицейским предстоит выяснить, какой марки была граната и каким образом она оказалась на кухне.