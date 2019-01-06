Нетаньяху и Болтон обсудили ситуацию в Сирии

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Нетаньяху и Болтон обсудили ситуацию в Сирии

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Биньямин Нетаньяху. Фото: © РИА Новости/ Сергей Гунеев

Советник американского лидера назвал отношения США и Израиля "лучшими в истории".

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху провёл сегодня в Иерусалиме встречу с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном.

Как сообщили в пресс-службе израильского премьера, Болтон заверил его, что Белый дом не допустит восстановления ИГИЛ* в Сирии. Советник американского лидера назвал отношения США и Израиля "лучшими в истории".

Ожидается, что Болтон и Нетаньяху посетят завтра Голанские высоты.

Накануне сообщалось, что Болтон ознакомит Нетаньяху с новым планом США по военному присутствию в Сирии.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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