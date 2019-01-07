Выставлены на продажу два уникальных спорткара Lada по 1,5 млн

Необычное объявление о продаже сразу двух редких российских прототипов Lada Revolution было размещено в самарской ветке объявлений на площадке "Авито".
Оба автомобиля 2006 года выпуска, оснащены 1,6-литровыми бензиновыми двигателями ВАЗ-21086-29 мощностью 165 л.с., работающими в паре с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач. Один экземпляр окрашен в яркой-жёлтый, второй в красный.
Из дополнительных опций для водителя не предлагается ничего, кроме открытого верха и невероятно низкой массы машины в 670 килограммов.
По данным продавца, автомобили не биты и не крашены, имеют всего по одному владельцу в прошлом, полностью обслужены и готовы к участию в соревнованиях.
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