СМИ: Британские власти установили все детали покушения на Скрипалей

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СМИ: Британские власти установили все детали покушения на Скрипалей

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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Фото: globallookpress.com

Там считают, что разобрались во всей цепочке людей, которые якобы были задействованы в отравлении.

Власти Великобритании полагают, что им удалось установить все детали якобы имевшего место покушения на экс-офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на свои источники в правительстве.

Там считают, что разобрались во всей цепочке людей, которые якобы были задействованы в отравлении в Солсбери. И полагают, что им удалось разрушить агентурную сеть ГРУ в Великобритании.

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон заявил, что отравление было совершено российскими агентами Александром Петровым и Русланом Бошировым. Москва отрицает любую причастность к этому покушению.

Ранее глава СВР Сергей Нарышкин заявил, что Британия уничтожает улики по делу Скрипалей.

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