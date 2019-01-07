Доллар назвали лучшей инвестицией для россиян в 2018 году

А самой убыточной сферой для вложения инвестиций были признаны криптовалюты, которые показали сильное падение.

Самыми доходными вложениями для российских инвесторов по итогам уходящего года оказались доллары, акции и фьючерсы на палладий. Об этом сообщает РБК.

Так, за период с 29 декабря 2017 года по 28 декабря 2018-го американская валюта прибавила в цене сразу 20,6%, при этом для тех, кто догадался воспользоваться банковским депозитом, эта цифра была больше ещё на 1,29% — на таком уровне находились средние ставки по годовым долларовым вкладам в 15 крупнейших банках.

Ещё 2–3 дополнительных процента инвесторам могла принести покупка на приобретённые доллары коротких еврооблигаций российских эмитентов высоким кредитным рейтингом. Значительно меньший, чем в 2017-м, доход принёс и евро, выросший за год на 14,9%.

Выгодными для вложений оказались и самые ликвидные акции российских компаний, например "Новатэка" или "ЛУКойла", вложившись в которые можно было получить доход на уровне 11,79%, а с учётом дивидендов их доходность оказывается значительно выше — около 18,5%, правда, из этой цифры ещё надо вычесть подоходный налог 13%.

Покупка же драгоценных металлов в целом не очень выгодна для россиян из-за НДС, однако это ограничение можно обойти приобретением фьючерсов. И, с этой стороны, самым выгодным вложением 2018 года стал палладий. Его стоимость в долларах выросла почти на 25%, а если учитывать курс российской валюты, то рублёвая прибыль была на уровне 51%.

При этом самым неудачным вложением ушедшего года были признаны криптовалюты. Так, самая популярная из них, биткоин, упала в цене в 4,4 раза — с 17,2 тысячи долларов до 3,9 тысячи за штуку, и, по прогнозам аналитиков, она продолжит своё падение.

Как ранее сообщал Лайф, 3 января 2019 года на торгах Московской биржи курс доллара превысил 71 рубль впервые с марта 2016 года.