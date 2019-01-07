Путин подарил икону храму, где его крестили

Президент РФ Владимир Путин подарил икону Господь Вседержитель настоятелю петербургского Спасо-Преображенского собора. Там глава государства встречает этой ночью Рождество.

Такой подарок уже стал своеобразной традицией. В 2012 году Владимир Путин, будучи премьер-министром, также посещал храм и дарил настоятелю икону.

Тогда Владимир Путин рассказывал, что священник предлагал назвать его Михаилом в честь архангела, в день которого его крестили.