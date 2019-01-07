В "Сухом" прокомментировали сообщения о блокировке США поставок SSJ-100 Ирану

У Штатов есть такое право из-за большой доли американских комплектующих в российском самолёте.

В компании "Гражданские самолёты Сухого" (ГСС) пока не видели документов Министерства финансов США, которые касались бы поставки самолётов Sukhoi Superjet 100 в Иран. Об этом РБК сказал представитель компании.

— ГСС в прошлом году подала заявку в Минфин США, чтобы получить разрешение на экспорт этих самолётов в Иран, но пока не получила ответа — ни положительного, ни отрицательного, — сказал он.

Представитель компании добавил, что с иранской стороны есть заинтересованность в приобретении SSJ. Он пояснил, что одобрение Минфина США необходимо, так как доля американского оборудования в самолёте превышает 20%.

Ранее сегодня сообщалось, что США заблокировали поставку Sukhoi Superjet 100 для иранских авиалиний. Однако называлась другая доля американских комплектующих — 10%.