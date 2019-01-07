Роструд напомнил россиянам о грядущей трёхдневной рабочей неделе

Следующие длинные выходные традиционно ожидают граждан в марте, а затем и в мае.

После десяти дней новогодних канинул россиян ожидает трёхдневная рабочая неделя. Об этом напомнили гражданам в Роструде.

— Первая рабочая неделя 2019 года после десятидневных новогодних каникул будет трёхдневной, — приводит ТАСС комментарий ведомства. — Первый рабочий день выпадает на среду, 9 января.

Длинные выходные теперь будут ждать россиян в марте. Отдыхать там все будут с 8-го по 10-е.

Затем традиционно будут майские каникулы — пять дней отдыха, один из них — за счёт переноса выходного с Дня защитника Отечества, который приходится в этом году на субботу.