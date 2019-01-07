В Японии всех туристов обязали платить за выезд из страны

За счёт полученных денег правительство страны рассчитывает модернизировать инфраструктуру перед летними Олимпийскими играми в Токио.

Начиная с понедельника, 7 января, на всей территории Японии вводится новый налог в размере 1 тысячи иен, или около 9 долларов, на выезд из страны для иностранных туристов.

Для путешественников нововведения должны пройти незаметно, поскольку эта сумма не должна оплачиваться отдельно, а будет включена в стоимость билета на самолёт или корабль. Исключением станут дети до двух лет, транзитные пассажиры с пребыванием менее 24 часов в стране, депортируемые, а также те, кто оказался в Японии вынужденно, например из-за экстренной посадки.

По расчётам властей, налог будет приносить порядка 50 млрд иен (около $460 млн), которые будут потрачены на развитие инфраструктуры в преддверии летних Олимпийских игр в Токио. Они пройдут в 2020 году.

Помимо того, часть средств будет направлена на ускорение миграционных процедур, в частности на установку камер с системой распознавания лиц, оборудования для безналичной оплаты проезда в общественном транспорте и на повышение привлекательности достопримечательностей.

Впрочем, японский опыт в этом вопросе неуникален. Так, например, в Вильнюсе с лета 2018 года действует норма, обязывающая туристов платить 1 евро за каждый день пребывания здесь, а в Венеции вскоре будет утверждён налог для туристов, получивший название "плата за возможность сойти на берег".