Участники "Битвы экстрасенсов" сообщили о смерти Дарии Воскобоевой

Информация об этом не подтверждена, каких-либо подробностей о причине не приводится.

Умерла финалистка 17-го сезона "Битвы экстрасенсов" Дария Воскобоева. Об этом сообщили в соцсетях участники проекта Влад Кадони и Антон Мамон.

— Дария, я тебя знал неблизко, но знал как человека доброго и сильного. Пусть земля тебе будет пухом. Пусть не будет там повода для тревог. Помним. Скорбим, — написал Кадони.

Антон Мамон, в свою очередь, отметил, что очень уважал Дарию, хотя они тоже не были друзьями.

— Прямо сейчас у меня сжимается сердце от ужаса... какая же жизнь хрупкая штука! — добавил он.

Отметим, что последняя запись на странице самой Дарии в Instagram — об отмене "Рождественских гаданий" с её участием "в связи с личными обстоятельствами".

Как отмечает StarHit, в 17-й сезон телешоу "Битва экстрасенсов" Дария Воскобоева из Санкт-Петербурга попала с одобрения наставницы Натальи Бантеевой. Участница проекта дошла до финала, заняв четвёртое место.