Навигатор подвёл. В Сербии двух россиян вытащили из снежного завала

Семья направлялась на машине в Черногорию, но оказалась заблокирована на перевале.

В Сербии Горная служба спасения вызволила двух россиян из смертельной западни — их машину замело снегом на перевале. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Россиянам удалось связаться с консульством РФ, а уже оттуда позвонили спасателям. Семья пыталась проехать через горный массив Голия в Черногорию. Навигатор их увёл с большой дороги, в итоге машина застряла. Топлива в ней было достаточно, чтобы не замёрзнуть, и оставалось только ждать подмоги.

— Используя полученные координаты, спасатели нашли супругов и успешно спасли их из снежного заноса, после чего эвакуировали в Иваницу, — говорится в сообщении ведомства.

В Сербии сейчас сильные снегопады. Они блокировали многие дороги. Самая сложная ситуация в горной местности. Высота снежного покрова составляет там уже около метра, а температура падает до минус 10 градусов.

Непогода создаёт проблемы и в Греции. Женщина там погибла во время метели.