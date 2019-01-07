Фильм "Т-34" возглавил прокат в первые выходные года

Картина заработала в два раза больше, чем следующая за ней комедия "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел".

Фильм "Т-34" о побеге советских бойцов на танке из плена во времена Великой Отечественной войны стал лидером проката в России и странах СНГ в минувшие выходные. Он собрал более 720 млн рублей. Об этом свидетельствуют предварительные данные kinobusiness.com.

На втором месте оказалась комедия "Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел". Она собрала почти вдвое меньше — 365 млн рублей.

На третьем месте по итогам выходных оказался американский мультипликационный фильм "Гринч" с показателем 246 млн рублей.