Часто моется и не красит волосы. WikiLeaks опровергла 140 "фактов" об Ассанже

Таким образом организация пытается помочь своему основателю, находящемуся под прессингом негативно настроенных СМИ.

Сразу несколько СМИ сообщили о получении электронного письма от WikiLeaks со списком из 140 ложных фактов о Джулиане Ассанже, от упоминания которых журналистам настоятельно рекомендовали воздержаться. Об этом сообщает агентство Reuters.

На данный момент неизвестно, что послужило причиной данного письма, однако среди распространителей ложной информации авторы послания отметили издание The Guardian, настаивая на том, что в непростое время для создателя сайта сотрудники СМИ должны особенно тщательно проверять публикуемую информацию. В связи с этим в письме упоминалось 140 ложных фактов об Ассанже.

— Журналисты и издатели несут чёткую ответственность за тщательную проверку фактов из первоисточников и ознакомление со следующим списком, чтобы убедиться, что они не распространяют дискредитирующую информацию о WikiLeaks или Джулиане Ассанже, — сообщается в письме.

Среди ложных утверждений были упомянуты подозрения, что Ассанж в прошлом был агентом разведывательной службы или был каким-либо образом связан с российским правительством. Кроме серьёзных обвинений были и не очень значительные — так, журналистов просили принять во внимание, что Ассанж не обесцвечивает волосы, никогда не обижал животных и следит за личной гигиеной.

Ранее Лайф сообщал, что суд Эквадора отклонил апелляцию Ассанжа по отмене ограничительных мер.