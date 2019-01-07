"На кого поставишь?" Сталлоне показал видео спарринга с Де Ниро

Пять лет назад на экраны вышел фильм, в котором они сыграли двух пожилых боксёров, вновь надевших перчатки.

Сильвестр Сталлоне показал своим подписчикам в Instagram видео его мастер-класса для коллеги Роберта Де Ниро на боксёрском ринге. Американский актёр пояснил, что дело было несколько лет назад. Как написал Сталлоне, он показывал Де Ниро "боксёрскую хореографию".

— Бешеный бык против итальянского жеребца? На кого поставишь? — спросил Сталлоне.

Тут же он дал свой прогноз: бой бы продолжался 11 секунд, включая время на отсчёт после нокдауна.

Напомним, В 2013 году на экраны вышел фильм "Забойный реванш", в котором Де Ниро и Сталлоне сыграли пожилых боксёров, вновь встретившихся на ринге.

Сталлоне же больше известен по другой "боксёрской" роли. Он сыграл Рокки Бальбоа в одноимённом фильме Джона Г. Эвилдсена (1976). Картина стала культовой. Недавно актёр попрощался с этой ролью.