СМИ: Запуск грузового "Прогресса МС-11" к МКС отложен

Ожидается, что он будет проведён по сверхбыстрой схеме, когда корабль достигает станции за три часа.

Запуск к Международной космической станции грузового корабля "Прогресс МС-11" отложен на неделю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.

— Старт "Прогресса МС-11", ранее намечавшийся на 28 марта, перенесён на 4 апреля, — сказал он.

Причина переноса даты запуска не объясняется.

Ожидается, что, согласно прежнему плану, грузовой корабль проследует до станции по новой схеме — за три часа. Она уже успешно была отработана в июле прошлого года. До этого использовались быстрая схема, рассчитанная на шесть часов, и обычная, предполагающая 34 витка вокруг Земли за двое суток.

Предыдущий "Прогресс" был отправлен на МКС в ноябре прошлого года.