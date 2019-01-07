СМИ: Запуск грузового "Прогресса МС-11" к МКС отложен

Запуск к Международной космической станции грузового корабля "Прогресс МС-11" отложен на неделю. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на свой источник в ракетно-космической отрасли.
— Старт "Прогресса МС-11", ранее намечавшийся на 28 марта, перенесён на 4 апреля, — сказал он.
Причина переноса даты запуска не объясняется.
Ожидается, что, согласно прежнему плану, грузовой корабль проследует до станции по новой схеме — за три часа. Она уже успешно была отработана в июле прошлого года. До этого использовались быстрая схема, рассчитанная на шесть часов, и обычная, предполагающая 34 витка вокруг Земли за двое суток.
Предыдущий "Прогресс" был отправлен на МКС в ноябре прошлого года.
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