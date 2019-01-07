Киевский теолог рассказал о самом болезненном пункте томоса для Украины

В документе, помимо прав и свобод для неканонической церкви, есть и серьёзные ограничения.

"Наиболее болезненным" для так называемой Православной церкви Украины стало положение томоса об автокефалии, которое запрещает ей создавать свои приходы за пределами страны. Такое мнение выразил проректор Киевской духовной академии Владимир Бурега.

— Ни в одном из томосов, издававшихся ранее, таких требований не было. В томосе же от 5 января чётко сказано, что юрисдикция ПЦУ ограничивается территорией Украины. Киевский митрополит "не может поставлять епископов или основывать приходы за пределами государства", — говорится в его статье для издания "Левый берег" .

Фактически это означает, что влияние новой украинской церкви будет действовать исключительно внутри территориальных границ страны, а все уже имеющиеся приходы за рубежом будут переданы под управление Константинопольского патриархата.

Напомним, 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая УПЦ считает, что это приведёт к большему расколу в стране.