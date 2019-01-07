В Китай начали поставлять мёд, которым Путин угостил Си Цзиньпина на ВЭФ

В апреле компания планирует начать поставки в Корею, а затем, возможно, и в Японию.

В Китае начались активные продажи мёда из Амурской области, которым президент РФ Владимир Путин в сентябре на Восточном экономическом форуме угостил председателя КНР Си Цзиньпина.

— Владимир Путин купил на ВЭФ крем-мёд с черникой. После этого интерес к нам вырос в разы, китайские компании сами начали обращаться с вопросами о сотрудничестве, — рассказала РИА "Новости" руководитель компании-производителя Татьяна Капустина.

По её словам, после ВЭФ были подписаны четыре контракта на экспорт. Мёд идёт в основном в Шанхай и пограничную провинцию Хэйлунцзян. В апреле компания планирует начать поставки в Корею, а затем, возможно, и в Японию.

Причём товар благодаря ВЭФ начали продвигать со слоганом "Президент сказал, что вкусно".