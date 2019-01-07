Многодетная мать предстанет перед судом за езду с ребёнком на крыше машины

Малыш был одет лишь в подгузник и просидел так около десяти минут, пока автомобиль ехал по городским улицам.

Жительнице Австралии предъявили обвинение после того, как она провезла своего ребёнка на крыше автомобиля. Четырёхлетнего малыша заметили проезжающие мимо водители и привлекли внимание женщины, после чего она посадила ребёнка в машину.

اA woman from Western Australia was seen driving her car in the morning and on the roof of a baby wearing only a diaper and almost a few times.

The child is her son and he climbed his mother's car before she went to work and did not notice his presence and stayed like 10 minutes. pic.twitter.com/ItdlEhm0KP — I CatCh My MoOd (@MuHaMmEdAlTeNa1) 6 января 2019 г.

Знала ли женщина о том, что её малыш сидит на крыше, только предстоит выяснить следствию, пока полицейские лишь установили, что, когда ранее автомобиль заезжал на заправку, в его салоне находились все трое детей, только двое из которых были должным образом пристёгнуты к детским сиденьям. Горе-мамашу обвиняют по статье "Опасное вождение".

По её версии, малыш забрался на крышу машины, пока она отлучилась. Когда она села за руль, попросту не заметила там маленького пассажира.