Многодетная мать предстанет перед судом за езду с ребёнком на крыше машины

Читайте также

Многодетная мать предстанет перед судом за езду с ребёнком на крыше машины

6
Малыш был одет лишь в подгузник и просидел так около десяти минут, пока автомобиль ехал по городским улицам.

Жительнице Австралии предъявили обвинение после того, как она провезла своего ребёнка на крыше автомобиля. Четырёхлетнего малыша заметили проезжающие мимо водители и привлекли внимание женщины, после чего она посадила ребёнка в машину.

Знала ли женщина о том, что её малыш сидит на крыше, только предстоит выяснить следствию, пока полицейские лишь установили, что, когда ранее автомобиль заезжал на заправку, в его салоне находились все трое детей, только двое из которых были должным образом пристёгнуты к детским сиденьям. Горе-мамашу обвиняют по статье "Опасное вождение".

По её версии, малыш забрался на крышу машины, пока она отлучилась. Когда она села за руль, попросту не заметила там маленького пассажира.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×