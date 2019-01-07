Шесть человек были спасены из горящего дома на севере Москвы

Возгорание началось этажом ниже, и спуститься жильцы смогли лишь при помощи раздвижных лестниц.

Сотрудники МЧС спасли шесть человек, в том числе ребёнка, во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома на севере Москвы, сообщается на сайте ведомства.

По данным спасателей, в 3:40 по местному времени на пульт дежурному поступил сигнал о возгорании по адресу Кронштадтский бульвар, дом 34, корпус 1. На месте помощь понадобилась жильцам, проживающим над горящей квартирой. При помощи раздвижных лестниц их спустили на землю, после чего передали в руки медиков.

Затем специалисты занялись ликвидацией пожара, площадь которого составила 10 квадратных метров. Уже в 4:10 он был локализован, а спустя ещё пять минут — ликвидирован. Информации о жертвах не поступало, причины возгорания пока неизвестны.