Пьяный водитель пикапа убил в ДТП семью из пяти человек

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Пьяный водитель пикапа убил в ДТП семью из пяти человек

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Фото: WKYT

Родители с тремя детьми — двумя подростками и семилетней девочкой — ехали домой из отпуска.

В американском штате Кентукки семья из пяти человек разом погибла в страшной автомобильной аварии. Об этом сообщает телеканал WKYT со ссылкой на местную полицию.

<p>Фото: WKYT</p>

ДТП случилось в городе Лексингтон. Ночью на шоссе водитель пикапа направил его на встречную полосу, где ехала машина с двумя взрослыми и тремя детьми. Погибли все шесть человек, в том числе сам виновник.

По предварительным данным полиции, он был пьян. Его жертвой стала в том числе семилетняя девочка. Правоохранительные органы ищут свидетелей аварии.

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