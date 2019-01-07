Пьяный водитель пикапа убил в ДТП семью из пяти человек

Родители с тремя детьми — двумя подростками и семилетней девочкой — ехали домой из отпуска.

В американском штате Кентукки семья из пяти человек разом погибла в страшной автомобильной аварии. Об этом сообщает телеканал WKYT со ссылкой на местную полицию.

ДТП случилось в городе Лексингтон. Ночью на шоссе водитель пикапа направил его на встречную полосу, где ехала машина с двумя взрослыми и тремя детьми. Погибли все шесть человек, в том числе сам виновник.

По предварительным данным полиции, он был пьян. Его жертвой стала в том числе семилетняя девочка. Правоохранительные органы ищут свидетелей аварии.