Леди Гага получила "Золотой глобус"

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Леди Гага получила "Золотой глобус"

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Кадр из фильма "Звезда родилась", 2018, реж. Бредли Купер

Певица вместе с режиссёром картины "Звезда родилась" Брэдли Купером исполнила в фильме много песен.

Американская певица Леди Гага получила престижную кинопремию "Золотой глобус". Так, жюри отметило её песню Shallow к фильму "Звезда родилась", в котором она же и сыграла.

Также певица была включена в претенденты на премию в номинации "Лучшая женская роль в драме".

В фильме Леди Гага исполняет роль начинающей певицы, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн. Его сыграл Брэдли Купер, который является режиссёром картины. Большинство песен в фильме они спели сами.

Ранее сообщалось, что "Золотой глобус" первым в этом году получил Майкл Дуглас за роль в комедийном сериале.

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