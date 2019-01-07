Леди Гага получила "Золотой глобус"

Певица вместе с режиссёром картины "Звезда родилась" Брэдли Купером исполнила в фильме много песен.

Американская певица Леди Гага получила престижную кинопремию "Золотой глобус". Так, жюри отметило её песню Shallow к фильму "Звезда родилась", в котором она же и сыграла.

Congratulations to Lady Gaga (@ladygaga), Mark Ronson (@MarkRonson), Anthony Rossomando, and Andrew Wyatt (@Wyattish) for "Shallow" - Best Original Song - Motion Picture - A Star Is Born (@starisbornmovie). - #GoldenGlobes pic.twitter.com/tWf0KKguL6 — Golden Globe Awards (@goldenglobes) January 7, 2019

Также певица была включена в претенденты на премию в номинации "Лучшая женская роль в драме".

В фильме Леди Гага исполняет роль начинающей певицы, которую приводит к успеху спившийся музыкант Джексон Мейн. Его сыграл Брэдли Купер, который является режиссёром картины. Большинство песен в фильме они спели сами.

Ранее сообщалось, что "Золотой глобус" первым в этом году получил Майкл Дуглас за роль в комедийном сериале.