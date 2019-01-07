Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

Выпущенная из сектора Газа в Израиль ракета была успешно перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол", сообщила Армия обороны Израиля.
— Ракета, выпущенная из Газы в Израиль, была обнаружена и перехвачена системой ПВО "Железный купол", — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что в 3 часа ночи по местному времени (02:00 мск) на юге Израиля, вблизи сектора Газа, на территории города Ашкелон, сработали сирены воздушной тревоги.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени