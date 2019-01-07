Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

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Система ПВО Израиля перехватила ракету, выпущенную из сектора Газа

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Фото: pixabay.com

Ранее сообщалось, что в городе Ашкелон, находящимся неподалёку от границы, сработала сирена воздушной тревоги.

Выпущенная из сектора Газа в Израиль ракета была успешно перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол", сообщила Армия обороны Израиля.

— Ракета, выпущенная из Газы в Израиль, была обнаружена и перехвачена системой ПВО "Железный купол", — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в 3 часа ночи по местному времени (02:00 мск) на юге Израиля, вблизи сектора Газа, на территории города Ашкелон, сработали сирены воздушной тревоги.

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