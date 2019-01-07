Мадуро назвал нового спикера парламента агентом США

Ранее он обвинял Штаты в организации недавнего покушения на него и подготовке госпереворота.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что Хуан Гуаидо, новый спикер Национальной ассамблеи, которая подконтрольна оппозиции, является агентом Соединённых Штатов.

— Он марионетка, американский агент, созданный США, органами разведки США, именно они им руководят, — приводит РИА "Новости" слова Мадуро в эфире гостелевидения.

Гуаидо занял должность спикера несколько дней назад. Впрочем, Национальная ассамблея фактически не участвует в принятии политических решений. Вместо неё Мадуро созвал новый орган — Национальное учредительное собрание.

США и ряд государств Америки требуют, чтобы президент Венесуэлы назначил новые выборы главы государства, а пока передал бразды правления Национальной ассамблеи. Тот, в свою очередь, обвиняет США в организации недавнего покушения на него и подготовке госпереворота.