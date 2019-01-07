Житель Новокузнецка попал под суд за покупку "шпионских" очков на AliExpress

По словам мужчины, он не знал, что такие товары запрещены в России, раз их можно свободно купить в Интернете.

Горнолыжник из Новокузнецка через Интернет заказал себе очки с видеокамерой для записи своих заездов, из-за чего стал фигурантом уголовного дела о незаконном обороте специальных технических средств. Об этом сообщает портал "Город новостей".

На злосчастную покупку мужчина решился ещё осенью 2017 года. Посоветовавшись с коллегой по поводу модели, сделал заказ, притом на достаточно демократичные 2 тысячи рублей.

В октябре посылка прибыла из Китая в Россию, однако в международном аэропорту Екатеринбурга сотрудники таможни обратили внимание на наименование товара, указанное в квитанции, после чего передали данные получателя в полицию.

В итоге вместо выполнения красивых заездов по склонам мужчине пришлось ходить сперва к следователю, а затем уже и в суд. Свою вину он не признал, ссылаясь на то, что не знал о запрете, тем более, что подобные устройства свободно можно купить в Интернете. Помимо этого, устройство прибыло в Россию без карты памяти, соответственно воспользоваться им любитель горных лыж не мог.

Не смотря на это, Куйбышевский районный суд признал его виновным по статье 138.1. УК РФ за незаконный оборот специальных технических средств и обязал выплатить штраф в размере 15 тысяч рублей.