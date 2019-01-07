Томос, агрессия, безнаказанность. На Украине выбрали слова года

Также в итоговом списке значатся "агрессия", "военное положение" и даже "новичок".

Словарь современного украинского языка и сленга "Мислово" назвал слова, которые стали символами 2018 года, получив особую популярность за минувшие 12 месяцев.

Первое место среди них занято "томос". Этот вожделенный для Киева документ был утверждён Константинополем для передачи автокефалии, то есть независимости украинской церкви, что уже вызвало раскол в этой стране.

Ещё одно прежде малоизвестное слово — "евробляхи". Так на Украине называют автомобильные номера из стран Евросоюза. Они стали популярны в этой стране, так как туда ввозят много подержанных машин из ЕС. Попытки Киева навести порядок с их хождением привели в минувшем году к массовым акциям протеста владельцев таких машин.

Также в списке слов года от "Мислова" значатся "безнаказанность", "агрессия", "военное положение" и "новичок".

Словом 2017 год был назван "безвиз", 2016-го — коррупция.

Нужно отметить, что "томос" и "автокефалия" вошли в числе самых популярных слов и в России.