Британцы стали чаще получать паспорта других стран на фоне Брексита

Самыми популярными запросами на получение ещё одного гражданства стали Ирландия и Германия.

Жители Туманного Альбиона стали всё чаще обращаться за получением паспортов других стран — участниц Евросоюза после того, как Великобритания начала готовиться к выходу из ЕС, сообщает Deutsche Welle.

Так, по данным журналистов, в 2018 году около 85 тысяч Британцев отправили запрос на получение гражданства Ирландии, что на 22% больше, чем годом ранее.

Также вырос спрос на подданство Германии. Если сравнивать с 2015 годом, когда получивших немецкие паспорта было лишь 622 человека, то в 2017 году их стало уже более 7 тысяч человек, из-за чего британцы заняли второе место после турков по числу иностранцев, получивших немецкое гражданство.

Значительный рост интереса отмечается и в сторону Испании. Так, в 2018 году желающих получить испанский паспорт было втрое больше, чем в 2015, хотя в цифрах это лишь 622 человека, но тоже показатель!

Также в числе популярных "направлений" оказались Португалия, Болгария, Швеция и Эстония. Чуть меньший интерес проявляется к гражданствам Австрии, Польши, Чехии и Греции.

Как ранее сообщал Лайф, по результатам референдума, жители Великобритании приняли решение о выходе страны из Евросоюза. С тех пор продолжается сложный процесс подготовки к выходу, который вызывает политическую напряжённость в самой Британии.