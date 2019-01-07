Патриарх Кирилл призвал на Рождество дарить друг другу любовь и радость

Он отметил, что этот праздник — прекрасная возможность явить свои лучшие человеческие качества.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к православным с поздравлением. В телеобращении по случаю праздника Рождества он призвал проявлять лучшие стороны своей натуры.

— Праздник Рождества Христова — прекрасная возможность явить свои лучшие человеческие качества, подарить радость и любовь людям, — сказал патриарх. — Даже малые дела способны сделать этот мир добрее и светлее. Это по силам каждому из нас, потому что с нами Бог.

Патриарх Кирилл добавил, что общество всегда строилось на принципах разделения, но христиане понимают, что "всё несовершенство мира — это последствие греха" и нужна Божественная помощь, чтобы его победить.

— Когда мы приходим ко Христу, устраняются все противоречия, стираются социальные различия. Христос любит каждого из нас, — отметил предстоятель.

Патриарх Кирилл сегодня традиционно провёл рождественскую службу в храме Христа Спасителя в Москве.

А глава государства Владимир Путин посетил в эту праздничную ночью петербургский храм, где он был крещён.