СМИ: Болтон допустил возможность новых переговоров с Москвой

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что может провести новые переговоры с властями России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Сказал об этом Болтон в Иерусалиме, где встречался с премьером Биньямином Нетаньяху для обсуждения ситуации в Сирии, в том числе вопроса о выводе американских войск из этой страны.
Сегодня Болтон должен отправиться для подобных переговоров в Турцию.
В конце декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил журналистам, подводя итоги 2018 года в отношениях Москвы и Вашингтона, что власти РФ надеются на новую встречу Болтона и Патрушева в 2019 году.
Ранее Болтон называл невозможной новую встречу лидеров России и США в нынешней ситуации.
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