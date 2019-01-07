СМИ: Болтон допустил возможность новых переговоров с Москвой

После переговоров по Сирии в Израиле он теперь отправится в Турцию на встречу с Реджепом Эрдоганом.

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон допустил, что может провести новые переговоры с властями России. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Сказал об этом Болтон в Иерусалиме, где встречался с премьером Биньямином Нетаньяху для обсуждения ситуации в Сирии, в том числе вопроса о выводе американских войск из этой страны.

Сегодня Болтон должен отправиться для подобных переговоров в Турцию.

В конце декабря посол России в США Анатолий Антонов заявил журналистам, подводя итоги 2018 года в отношениях Москвы и Вашингтона, что власти РФ надеются на новую встречу Болтона и Патрушева в 2019 году.

Ранее Болтон называл невозможной новую встречу лидеров России и США в нынешней ситуации.