СМИ: новая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Ханое

Сингапур, где проходила первая встреча двух лидеров, в этот раз не рассматривается.

Вторая встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в Ханое, передаёт агентство Bloomberg.

По его информации, представители КНДР и США уже провели переговоры в северокорейской столице. Они обсудили сроки проведения возможного саммита.

Сообщается, что Вашингтон рассматривает три места для встречи лидеров: Индонезию, Монголию, Гавайи. Также упоминается пограничный пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея.

Как ранее сообщал Лайф, в декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о своей готовности провести ещё одну встречу с Ким Чен Ыном.