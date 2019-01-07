СМИ: новая встреча Трампа и Ким Чен Ына может пройти в Ханое

Вторая встреча между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном может состояться в Ханое, передаёт агентство Bloomberg.
По его информации, представители КНДР и США уже провели переговоры в северокорейской столице. Они обсудили сроки проведения возможного саммита.
Сообщается, что Вашингтон рассматривает три места для встречи лидеров: Индонезию, Монголию, Гавайи. Также упоминается пограничный пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея.
Как ранее сообщал Лайф, в декабре 2018 года Дональд Трамп заявил о своей готовности провести ещё одну встречу с Ким Чен Ыном.
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