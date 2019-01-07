Названы победители кинопремии "Золотой глобус"

В Голливуде в 76-й раз прошла церемония вручения кинопремии "Золотой глобус". В номинации "Лучший драматический фильм" победила "Богемская рапсодия" режиссёра Брайана Сингера, а исполнитель главной роли Рами Малек признан лучшим драматическим актёром.

Лучшей актрисой в жанре драма признана Гленн Клоуз ("Жена"). В категории "Лучшая комедия/мюзикл" победила "Зелёная книга" Питера Фаррелли, а лучшим актёром в данном жанре стал Кристиан Бейл. В аналогичной женской категории победила Оливия Колман ("Фаворитка").

Rami Malek dedicates his #GoldenGlobes award to Freddie Mercury pic.twitter.com/dlWw9W5wAS — MTV NEWS (@MTVNEWS) 7 января 2019 г.

Лучшим фильмом на иностранном языке назван "Рим", а его режиссёр Альфонсо Куарон ушёл с кинопремии с двумя статуэтками: ему также присудили "Золотой глобус" за режиссуру.

"Человек-паук: Через вселенные" стал лучшим анимационным фильмом, а "Американцы" — лучшим драматическим сериалом. Ричард Мэдден получил заветную статуэтку как лучший актёр драматического сериала за роль в "Телохранителе". Леди Гага получила престижную награду за песню Shallow к фильму "Звезда родилась", в котором она же и сыграла.