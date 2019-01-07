Будет скользко. Синоптики рассказали о погоде в Москве на 7 января

Облачная погода с прояснениями, гололедица и до 13 градусов мороза ожидаются в Москве сегодня, 7 января. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Согласно прогнозу, в дневное время столбики термометров в столице будут держаться в пределах 11–13 градусов мороза, а ночью опустятся до минус 15–17 градусов. В Подмосковье днём температура воздуха составит 11–16 градусов мороза, ночью ожидается от 19 до 24 градусов мороза.

Синоптики также предупредили жителей столичного региона о юго-западном ветре, порывы которого достигнут 5–10 м/с. Атмосферное давление будет в пределах нормы — 754 мм ртутного столба.