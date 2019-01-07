В Пекине стартовали торговые переговоры между США и Китаем

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В Пекине стартовали торговые переговоры между США и Китаем

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Фото: © Flickr/Jc Olivera

Власти КНР и члены американской правительственной делегации официально приступили в Пекине к торговым переговорам. Об этом пишет Beijing Youth Daily.

По данным газеты, в 9:00 по местному времени кортеж из более чем десяти машин во главе с автомобилем с номерами Посольства США и американским флагом прибыл к зданию Минкоммерции Китая. Ожидается, что переговоры будут длиться два дня.

Ранее стало известно, что американскую делегацию возглавляет заместитель торгового представителя США Джеффри Джерриш. В числе делегатов также назывался замминистра финансов Штатов по международным делам Дэвид Малпасс.

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