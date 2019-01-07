Верховный суд Китая утвердил казнь мужчины, напавшего с ножом на детсадовцев

Отсутствие жертв и явку с повинной сочли недостаточными для смягчения приговора.

Верховный народный суд Китая утвердил исполнение смертной казни в отношении мужчины, напавшего с ножом на воспитанников детского сада. Об этом сообщает Центральное телевидение КНР.

Подсудимый в январе 2011 года ранил 11 малышей в детском саду в Гуанси-Чжуанском автономном районе Китая. В августе 2017 года он был приговорён к смертной казни местным судом средней ступени, но обжаловал это решение. В декабре 2017 года Верховный суд Гуанси-Чжуанского автономного района после пересмотра оставил вердикт без изменений и направил дело в Верховный народный суд.

В свою очередь, высшая судебная инстанция признала действия подсудимого попыткой умышленного убийства, а способ нападения на невинных детей — особенно жестоким. Отсутствие жертв и явку с повинной суд счёл недостаточными для смягчения приговора.