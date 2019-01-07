Путин поздравил православных христиан с Рождеством

Российский лидер подчеркнул, что данный праздник поддерживает "искреннюю веру в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний".

Президент России Владимир Путин поздравил с Рождеством православных христиан и отметил важную роль церкви в жизни государства. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

— Этот замечательный праздник дарит людям радость и надежду, объединяет их вокруг непреходящих духовных, нравственных ценностей, традиций милосердия и благотворительности, — говорится в поздравительной телеграмме главы государства.

Президент также отметил связанные с Рождеством народные и семейные обычаи, которые передаются из поколения в поколение. Он подчеркнул, что этот праздник поддерживает "искреннюю веру в добрые перемены и исполнение самых заветных желаний".

Ранее Лайф писал, что Путин встречает Рождество в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге, где его крестили в 1952 году.