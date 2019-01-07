В Москве увеличат количество прокатных велосипедов

За прошедший год столичным сервисом воспользовались 4,25 миллиона раз, что стало рекордом.

В новом году московская сеть велопроката будет расширена. Пункты аренды велосипедов появятся ещё в семи районах столицы: Марьино, Лефортово, Капотня, Дмитровский, Западное Дегунино, Очаково-Матвеевское и Алтуфьевский.

— В 2019 году планируется увеличить количество станций до 530, а число велосипедов — до 5 тысяч 120, — сообщается на Едином транспортном портале столицы.

Ранее сообщалось, что за минувший год московским велопрокатом воспользовались 4,25 миллиона раз — это практически в два раза больше, чем в 2017 году. В 2018 году в Москве работало 430 станций, арендовать можно было 4 тысячи 120 велосипедов.