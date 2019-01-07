В столкновениях с талибами в Афганистане погибло 13 силовиков

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В столкновениях с талибами в Афганистане погибло 13 силовиков

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Фото: © РИА “Новости” / Валерий Мельников

В провинции Багдис на северо-западе Афганистана боевики "Талибана"* атаковали полицейский и армейские посты. Как сообщает телеканал 1TV, жертвами нападения стали десять правоохранителей и трое военнослужащих.

Боевики также понесли потери. Силовикам удалось ликвидировать 15 членов "Талибана".

Как уже сообщал Лайф, в начале декабря четыре человека погибли в результате атаки боевиков на конвой афганских военных. Рядом с военнослужащими подорвали мину.

*Террористическая организация, запрещённая в России по решению Верховного суда.

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