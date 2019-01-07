12 человек оказались заблокированы на Транскавказской магистрали из-за лавины

Их уже вызволили и им помогли добраться до населённого пункта Бурон, сама трасса сейчас закрыта.

Пять машин и 12 человек оказались заблокированы на Транскавказской автомагистрали, которая соединяет Россию с Южной Осетией, из-за схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.

— В районе Рокского туннеля сошли лавины. Пять машин и 12 человек были заблокированы, — отмечает ведомство.

Спасателям удалось добраться до заблокированных людей. Их уже вызволили и сопроводили до населённого пункта Бурон. Никто не пострадал.

Сейчас магистраль закрыта. На Транскаме выставили пункты обогрева.