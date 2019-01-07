12 человек оказались заблокированы на Транскавказской магистрали из-за лавины

Пять машин и 12 человек оказались заблокированы на Транскавказской автомагистрали, которая соединяет Россию с Южной Осетией, из-за схода лавины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Северной Осетии.
— В районе Рокского туннеля сошли лавины. Пять машин и 12 человек были заблокированы, — отмечает ведомство.
Спасателям удалось добраться до заблокированных людей. Их уже вызволили и сопроводили до населённого пункта Бурон. Никто не пострадал.
Сейчас магистраль закрыта. На Транскаме выставили пункты обогрева.
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