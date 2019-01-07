Вступил в силу закон о продлении срока оплаты автомобильных штрафов "со скидкой"

При этом привлечённый к ответственности сам должен подать соответствующее ходатайство.

Закон о продлении льготного периода оплаты штрафа за нарушение ПДД в России вступил в силу сегодня, 7 января. Данная норма действует в том случае, если уведомление пришло с опозданием.

Если копия постановления о назначении штрафа, направленная нарушителю по почте заказным письмом, поступила на его адрес после истечения 20-дневного льготного периода, указанный срок подлежит восстановлению. Уточняется, что привлечённый к административной ответственности сам должен подать ходатайство об оплате штрафа со скидкой 50%.