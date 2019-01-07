Смешал снотворное с алкоголем. Стали известны детали задержания Руни в аэропорту

Представитель английского футболиста утверждает, что тот просто был дезориентирован в пространстве.

Английский нападающий "Ди Си Юнайтед" Уэйн Руни, перед тем как устроить дебош в аэропорту Вашингтона, принял снотворное и через некоторое время выпил ещё и спиртное. Об этом сообщил его представитель, который пояснил, что футболист после намешанного был дезориентирован в пространстве.

— Во время полёта Руни принял предписанное количество снотворных таблеток, смешав их с некоторым количеством алкоголя. Поэтому он был дезориентирован по прибытии, — приводит слова представителя форварда Sky Sports.

Как уже сообщал Лайф, Руни буйно вёл себя в аэропорту Вашингтона, за что и был задержан. Причём это произошло 16 декабря, но стало известно только сегодня. Футболист отделался мизерным штрафом, после выплаты которого был освобождён.