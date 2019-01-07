Кристиан Бэйл поблагодарил сатану за получение "Золотого глобуса"

Как потом выяснилось, сатаной актёр назвал вице-президента администрации Джорджа Буша – младшего Дика Чейни, именно его Бэйл и сыграл в фильме "Вице" (в российском прокате "Власть").

Актёр Кристиан Бэйл стал лауреатом премии "Золотой глобус" как лучший актёр в музыкальном и комедийном фильме. Но во время своей благодарственной речи он поблагодарил не супругу, детей или коллег по цеху, а сатану, сообщает NBC News.

— Спасибо, сатана, за то, что вдохновил меня на то, как сыграть эту роль, — произнёс Бэйл.

По словам Бэйла, да и кинокритиков, его изображение Чейни в биографическом фильме столь же жёсткое, как и большинство видеороликов, где запечатлён настоящий Дик Чейни.

Несмотря на то что зал смеялся шутке актёра, дочь настоящего бывшего вице-президента Лиз Чейни юмор не оценила.

— Сатана, вероятно, вдохновил его и на это тоже, — написала Лиз Чейни в "Твиттере", присоединив к посту новость за август 2008 года. Тогда мать и сестра Бэйла обвинили его в побоях. После тех слов Бэйл несколько часов провёл в полицейском участке, но отрицал все обвинения, а затем был выпущен под залог.