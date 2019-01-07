Российский фрегат "Пытливый" контролирует действия корабля ВМС США в Чёрном море

Ранее в Штатах назвали причину визита Fort McHenry — "обеспечение безопасности" и "укрепление прочных отношений с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе".

Сторожевой корабль Черноморского флота "Пытливый" взял под контроль действия корабля ВМС США USS Fort McHenry, который зашёл в Чёрное море 6 января. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— "Пытливый" выполняет комплекс мероприятий по контролю за действиями десантного транспорт-дока (ДТД) ВМС США Fort McHenry, — уточнили в министерстве.

Согласно данным ведомства, американский корабль-док находится в акватории Чёрного моря с 21:00 мск 6 января. По состоянию на 9:30 мск Fort McHenry зашёл в крупнейший морской порт Румынии Констанца.

Ранее в командовании Шестого флота ВМС США сообщили, что десантный корабль направлен в Чёрное море для "обеспечения безопасности" и "укрепления прочных отношений с союзниками по НАТО и партнёрами в регионе". Это первый подобный визит американских судов в черноморскую акваторию после инцидента в Керченском проливе, когда украинские моряки вторглись в территориальные воды России.