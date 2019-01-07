Сорвался с вулкана в ущелье. На Камчатке погиб альпинист

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Сорвался с вулкана в ущелье. На Камчатке погиб альпинист

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Фото: ©РИА Новости/Александр Пирагис

Альпинист погиб на Камчатке. Он сорвался со склона Корякской сопки в ущелье. Его тело нашли на высоте 1700 метров. О смерти экстремала сообщает сайт краевого правительства.

— В ближайшее время его доставят в Петропавловск-Камчатский, — приводятся слова зампредседателя правительства региона Сергея Хабарова.

Альпинист отправился покорять вулкан в составе зарегистрированной туристической группы из четырёх человек. Однако 6 января он сорвался в ущелье. Его товарищи по путешествию обратились за помощью к спасателям, однако когда те смогли добраться до экстремала, то он уже был мёртв. Трое остальных альпинистов живы, они вернулись в Петропавловск-Камчатский.

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