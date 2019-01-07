Впал в кому. В Калуге 13-летний мальчик врезался в дерево на тюбинге

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Впал в кому. В Калуге 13-летний мальчик врезался в дерево на тюбинге

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Фото: © Flickr/P Romaine

В Калуге мальчик, катавшийся на тюбинге — "ватрушке", врезался в дерево и получил серьёзную травму, сообщает "Московский комсомолец в Калуге".

— Мальчик сейчас находится в коме. У него перелом основания черепа, — рассказали журналистам сотрудники медучреждения, куда поступил ребёнок.

Уже за зиму этого года в России произошли трагические случаи, связанные с катанием на тюбингах. В Рязани 20-летний водитель "лады-калины" катал по парковке на привязанной "ватрушке" 19-летную подругу. Во время одного из разворотов девушка залетела под припаркованный грузовик с прицепом и скончалась на месте.

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