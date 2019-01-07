"Это зоотерапия". Волк напал на ребёнка в челябинском парке — видео

Волк набросился на ребёнка, гулявшего в челябинском парке имени Гагарина. Происшествие сняли на видео. На кадрах видно, как схватившего мальчика за ногу хищника пытаются оттащить его мама и подросток.
Хозяин зверя Сергей Панасенко ничего страшного в произошедшем не видит. Он утверждает, что выгуливает клыкастого питомца в парке каждый день и тысячи малышей к нему подходят.
— Это зоотерапия. Нужно избавляться от своих страхов. Я психолог, раньше работал с проблемными детьми, потом стали обращаться и родители с обычными детьми, — объяснил владелец зверя порталу "URA.RU".
Панасенко добавил, что руководство парка имени Гагарина не радо его прогулкам со зверем и пыталось его выжить, но безрезультатно.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени