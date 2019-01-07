В России предлагают в два раза увеличить МРОТ

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) намерена добиваться расширения потребительской корзины до размера минимального потребительского бюджета — 25 тысяч рублей. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" глава ФНПР Михаил Шмаков.

По его словам, в два раза должен вырасти и минимальный размер оплаты труда (МРОТ). Федерация уже предложила внести в Трудовой кодекс поправки, чётко определяющие, какие именно надбавки входят в МРОТ.

Шмаков подчеркнул, что профсоюзы уже добились увеличения МРОТ до величины прожиточного минимума и его ежегодной индексации. Минимальный размер оплаты труда с 1 января 2019 года вырос до 11 280 рублей.