Синдзо Абэ поклялся на могиле отца решить вопрос о мирном договоре с Россией

Японский премьер также добавил, что и его отец в своё время работал над улучшением японско-советских отношений.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил могилу своего отца — бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ — в префектуре Ямагути и там поклялся продвигать мирный договор с Россией, а также прийти к разрешению вопроса о принадлежности Южных Курильских островов, которые в стране называют своими северными территориями. Об этом сообщает телеканал NHK.

— Я буду делать всё возможное каждый день, клянусь перед могилой, что выполню свои обязанности, — заявил Синдзо Абэ журналистам.

Двумя днями ранее премьер рассказал, что между Москвой и Токио наступил решающий момент в переговорах. Абэ посчитал, что возможный мирный договор между Россией и Японией будет выгоден и для США.