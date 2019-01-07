Синдзо Абэ поклялся на могиле отца решить вопрос о мирном договоре с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ посетил могилу своего отца — бывшего министра иностранных дел Синтаро Абэ — в префектуре Ямагути и там поклялся продвигать мирный договор с Россией, а также прийти к разрешению вопроса о принадлежности Южных Курильских островов, которые в стране называют своими северными территориями. Об этом сообщает телеканал NHK.
— Я буду делать всё возможное каждый день, клянусь перед могилой, что выполню свои обязанности, — заявил Синдзо Абэ журналистам.
Двумя днями ранее премьер рассказал, что между Москвой и Токио наступил решающий момент в переговорах. Абэ посчитал, что возможный мирный договор между Россией и Японией будет выгоден и для США.
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