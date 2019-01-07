Порошенко поздравил украинцев с Рождеством, пожелав "долгожданного мира"

Украинский президент Пётр Порошенко поздравил жителей Незалежной с Рождеством. К поздравлениям также присоединился и премьер-министр страны Владимир Гройсман.

— Пусть новорождённый Спаситель Иисус Христос пошлёт нам долгожданный мир и благословит каждую украинскую семью и каждого украинца, — пишет Порошенко в своём аккаунте в "Твиттере".

Гройсман, в свою очередь, пожелал жителям Незалежной веры в себя и страну, а также тепла и радости.

Как уже сообщал Лайф, 15 декабря в Киеве прошёл "объединительный собор", на котором была создана "новая церковь". Вскоре после этого Порошенко подписал закон о том, что каноническая УПЦ должна изменить своё название, указав в нём принадлежность к РПЦ. 5 января патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии украинской церкви. Официальный Киев называет это событие историческим и судьбоносным, сравнивая с большим праздником. А вот каноническая УПЦ считает, что это приведёт к большему расколу в стране.