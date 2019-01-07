Эсминец ВМС США прошёл вблизи спорных островов в Южно-Китайском море

Вашингтон назвал произошедшее частью "операции по обеспечению свободы навигации" и вызовом чрезмерным "морским требованиям".

Эсминец USS McCampbell американских ВМС в очередной раз прошёл в непосредственной близости от Парасельских островов в Южно-Китайском море, право контроля над которыми Пекин оспаривает у соседних азиатских стран. Об этом сообщает газета Wall Street Journal.

Пресс-секретарь Тихоокеанского флота США Рейчел Макмарр пояснила, что ракетный эсминец прошёл в 12 милях от спорных островов. Она назвала произошедшее частью "операции по обеспечению свободы навигации" и вызовом чрезмерным "морским требованиям".

У Китая, Японии, Вьетнама и Филиппин имеются разногласия по поводу принадлежности ряда территорий в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. При этом КНР ранее обвиняла Филиппины и Вьетнам в сознательном использовании поддержки США для эскалации напряжённости в регионе.