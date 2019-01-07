В 2018 году россияне накурили в неположенных местах на 74 млн рублей штрафов

За 2018 год российские правоохранители составили более 365 тыс. протоколов по статье "Нарушение установленного законом запрета курения табака на отдельных территориях, в помещениях и на объектах".

За курение в неположенных местах в прошлом году российским гражданам пришлось раскошелится на более чем 74 миллиона рублей. Именно на такую сумму были оплаченные штрафы за соответствующее нарушение, рассказали ТАСС в пресс-центре МВД. Больше всего подобных нарушений было зафиксировано в Москве, Московской области и в Краснодарском крае.

Сейчас в зависимости от того, где было совершено правонарушение, размер штрафа составляет от 500 до 3000 рублей.

В ноябре прошлого года в Госдуме предложили вернуть курилки в аэропорты и вокзалы. Министр здравоохранения России Вероника Скворцова посчитала, что это будет просто потаканием человеческой слабости.

А в августе 2018 года Лайф рассказывал, что сами стражи порядка иногда нарушают закон. Мужчину, сделавшего замечание полицейским не курить в неположенном месте, правоохранители поместили в камеру. За незаконное задержание их приговорили к более чем трём годам колонии.